105-летие Гара Гараева – сочинения выдающегося композитора в новой интерпретации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Доме-музее Гара Гараева при Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, сообщает в пятницу Trend Life.

Художественным руководителем музыкальной программы выступила заслуженный учитель Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гюльнара Аджалова.

На мероприятии минутой молчания почтили память погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Директор Дома-музея, пианистка и педагог Зулейха Гараева-Багирова отметила, что в концертной программе прозвучат произведения Гара Гараева в очень интересной и новой интерпретации.

"Многие из сочинений будут исполнены на инструментах, которые мы с Гюльнарой Аджаловой решили включить в программу. Например, два романса Гараева, исполняемые солистами вокальной группы - тенором или сопрано, у нас прозвучат на флейте", - сказала Зулейха Гараева-Багирова.

Далее слово было передано музыке, сочинения Гара Гараева исполнили лауреаты республиканских и международных конкурсов. "Путешествие" из симфонических гравюр "Дон Кихот" исполнили Гамида Адилова (виола) и Джамала Абдинзаде (фортепиано), прелюдии №23, 24 – Аян Асланова (фортепиано), "Танец девушек с гитарами" из балета "Тропою грома" – Мурад Панах (кларнет) и Айла Гасанова (фортепиано), прелюдии №14,15,16,17,18 представил Тофиг Шихиев (фортепиано), три пьесы для скрипки – Зейн Джафаров (скрипка) и Аян Асланова (фортепиано), два романса - Илаха Мамедова (флейта) и Джамала Абдинзаде (фортепиано), эскиз - Джамала Абдинзаде (фортепиано), "Вальс" из балета "Семь красавиц" – Фарид Гаджиев (труба) и Тофиг Шихиев (фортепиано).

Высокое исполнительское мастерство и артистизм молодых музыкантов вызвали восторг слушателей.

После концерта участники программы рассказали Trend Life о том, какое влияние на них оказала музыка выдающегося композитора.

По словам пианистки Джамалы Абдинзаде, творчество Гара Гараева имеет крайне большое значение для азербайджанской культуры.

"Знаменательно, что сегодня мы исполним произведения Гара Гараева в доме, где жил и создавал свою музыку выдающийся композитор. Отмечу, что молодые азербайджанские музыканты проявляют огромный интерес к творческому наследию Гара Гараева, и, думаю, что этот интерес будет переходить из поколения в поколение", - сказала она.

Пианист Тофиг Шихиев – выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сейчас преподает в Университете Билкент (Турция), а с творчеством Гара Гараева начал знакомиться в возрасте 14 лет.

"С тех пор я много интересовался и изучал музыку Гара Гараева, исполнял многие его произведения, в том числе прелюдии, которые представил и сегодня. Также мне очень нравятся скрипичная соната, симфония, скрипичный концерт Гара Гараева. Люблю творчество Гара Гараева еще и потому, что оно связано с Дмитрием Шостаковичем, так же одним из моих любимых композиторов. Недавно у нас в Турции был концерт, посвященный юбилею Фикрета Амирова, программа была очень тепло встречена студентами и преподавателями. Теперь планируем провести концерт, посвященный Гара Гараеву", - отметил Шихиев.