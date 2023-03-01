Делегация Института искусства и культуры Узбекистана посетила Азербайджан – подписаны меморандум и соглашение (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане 23-28 февраля текущего года состоялся визит представительной узбекской делегации в Азербайджан, сообщает Trend Life.

Делегацию возглавил ректор Государственного института искусств и культуры Узбекистана Эльдор Шерманов, сопровождал делегацию администратор Культурного центра, специалист по работе с общественностью и СМИ Юсиф Мамедов.



В рамках визита узбекские гости посетили Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, где встретились с ректором, профессором, музыковедом Джейран Махмудовой, обсудили вопросы расширения связей и подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.



Стороны договорились осуществлять обмен преподавателями и студентами, проводить совместные научно-исследовательские работы по различным направлениям культуры. Кроме того, воспользовавшись опытом художественного факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, они договорились об открытии одноименного факультета в Институте искусства и культуры Узбекистана, а с преподавательским составом взаимно договорились об организации месячных занятий один раз в год. Гости ознакомились с достижениями вуза, факультетами, учебным процессом, передовым опытом азербайджанской стороны, провели ряд дискуссий на месте.



Эльдор Шерманов пригласил ректора Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудову на театральный фестиваль, который пройдет среди студентов тюркских государств в Узбекском государственном институте искусства и культуры в мае текущего года.



Делегация из Узбекистана также посетила Бакинский государственный университет, гостей принял ректор Эльчин Бабаев. После встречи и обсуждений между обоими высшими учебными заведениями было подписано соглашение о сотрудничестве. В дальнейшем в соглашении предусматривается обмен преподавателями, студентами и научными работниками, обмен информацией и публикациями, организация совместных научных исследований, образовательных мероприятий, сотрудничество в подготовке кадров.



Также делегация Узбекистана посетила Азербайджанскую национальную консерваторию, встретилась с ректором, народным артистом, профессором Сиявушом Керими. Были обсуждены вопросы в направлении сотрудничества между факультетами и кафедрами Национальной консерватории и Института искусства и культуры Узбекистана, учебного процесса с обеих сторон, искусства мугама, преподавания вокала, народных инструментов и т.д, также в этом направлении обсуждались вопросы обмена опытом. Гости ознакомились с деятельностью вуза. Стороны достигли общей договоренности о сотрудничестве.



Представители Государственного института искусства и культуры Узбекистана также провели встречу с ректором Азербайджанского университета языков Камалом Абдуллой. Узбекская делегация, ознакомившаяся в университете с центрами других зарубежных стран, договорилась об открытии в будущем узбекского центра при Университете языков.

Узбекская сторона заявила, что предоставит наглядные пособия, баннеры, экспонаты, сувениры, публикации по узбекской культуре и литературе для оказания помощи в создании указанного центра.