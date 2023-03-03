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Адиль Керимли встретился с руководством Союза писателей Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 3 марта 2023 12:54 (UTC +04:00)
Адиль Керимли встретился с руководством Союза писателей Азербайджана (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Временно исполняющий обязанности министра культуры, первый заместитель министра культуры Адиль Керимли второго марта встретился с руководством Союза писателей Азербайджана, сообщили Trend Life в ведомстве.

Адиль Керимли рассказал о реформах, проводимых для устойчивого развития нашей культуры, отметил, что основной задачей встречи является обмен мнениями с руководством Союза, а также заслушать предложения по этой области.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как расширение сотрудничества между министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана, подготовка профессиональных кадров, устранение сложностей в книжно-библиотечной сфере и т.д.

Адиль Керимли встретился с руководством Союза писателей Азербайджана (ФОТО)
Адиль Керимли встретился с руководством Союза писателей Азербайджана (ФОТО)
Адиль Керимли встретился с руководством Союза писателей Азербайджана (ФОТО)
Адиль Керимли встретился с руководством Союза писателей Азербайджана (ФОТО)
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