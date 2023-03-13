Краски весны и великолепие природы в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку 14-17 марта пройдет итоговая выставка Республиканского конкурса детского рисунка "Baharın rəngləri" (Краски весны), сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие будет проведено в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Задачи проекта – привить детям и подросткам любовь к природе и бережному отношению к ней.

На конкурс было направлено около 3000 работ, авторами которых являются более 2000 детей. Из них на итоговую экспозицию выбрано по одной работе более 800 юных художников. Работы будут экспонироваться в Центре искусств "Хатаи" поэтапно в течение четырех дней – 14, 15,16 и 17 марта.

Конкурс проводился по нескольким возрастным категориям, самым старшим участникам 21 год.

Каталог выставки:

https://www.yumpu.com/xx/document/read/67594586/baharn-rnglri-2023

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