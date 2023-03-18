Насыщенные краски и хорошее настроение – весенняя выставка в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку прошла итоговая выставка Республиканского конкурса детского рисунка "Baharın rəngləri" (Краски весны), сообщает Trend Life.

Мероприятие проведено в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Так как тема экспозиции весна, то и все без исключения рисунки были наполнены солнечными лучами и теплом. Каждое произведение характеризуют яркие и насыщенные краски, много цветов и хорошее настроение. Ну, и конечно, приход весны ассоциируется с праздником Новруз, поэтому многие авторы изобразили на своих картинах персонажей, атрибуты и традиции любимого праздника.

Выставка также несет важный посыл и имеет воспитательный характер, ведь задачи проекта – привить детям и подросткам любовь к природе, бережное отношение к ней. Авторы не просто создавали художественные произведения, они вникали в тему заботливого отношения к природе, проблем окружающей среды и экологии.

Отметим, что на конкурс было направлено около 3000 работ более 2000 авторов. Из них на итоговую экспозицию выбрано по одной работе более 800 юных художников. Конкурс проводился по нескольким возрастным категориям.

Выбранные произведения экспонировались в Центре искусств "Хатаи" поэтапно в течение четырех дней.

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