Novruz-2023 – праздник в Азербайджанском национальном музее ковра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось мероприятие для детей по случаю праздника Новруз, сообщает Trend Life.

На праздничном мероприятии "Novruz-2023" выступили коллектив хоровой студии "Nur" (дирижер – Мяляк Велизаде) при Доме-музее Узеира Гаджибейли, танцевальный ансамбль "Azərbaycan Ritmləri" (Азербайджанские ритмы) под руководством Кямали Раджабовой. С участием членов Детского объединения при музее была продемонстрирована театральная постановка "Günəşin nağılı" (Сказка Солнца), а воспитанники Инновационного учебного центра представили красочные рисунки, посвященные празднику Новруз.

Для детей шехидов и ветеранов 44-дневной Отечественной войны детским отделом музея был организован мастер-класс по украшению национальных костюмов, проведена экскурсия по музею, показан кукольный спектакль "Məlikməmmədin nağılı" (Сказка Меликмамеда).

На мероприятии с большим интересом была встречена книжная выставка, представленная Централизованной библиотечной системой Ясамальского района в связи с "Годом Гейдара Алиева".