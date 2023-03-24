В Праге состоялась презентация книг Бахрама Багирзаде на чешском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Caspian Energy Investment Forum Prague 2023 в столице Чехии состоялась презентация детских книг Бахрама Багирзаде на чешском языке, сообщает Trend Life.

"Мы строим мосты не только из стали, прежде всего наши мосты строятся из знаний, талантов и великих традиций дружбы и уважения ко всем народам! Уверен, эти книги станут для них первыми ступеньками в их маленькой жизни, по которым они начнут подниматься на великолепный мост дружбы Азербайджана и Чехии", - отметил автор.

Гостям были представлены издания на чешском языке "Баку для детей", "Шуша для детей", "Прага для детей" и "Христианские храмы в Азербайджане".

"Шёл 1982 год и в этом году я впервые в жизни услышал слово «Чехословакия». Мне было 10 лет… И в тот же год за одну ночь в моём любимом городе все старые троллейбусы заменили на новые, чехословацкие Škoda. Помню, как мой двоюродный брат, который был инженером, поехал в Симферополь, и оттуда эти троллейбусы везли по железной дороге в Баку. До сих пор я помню вкусный запах новенького салона, звук открывающихся дверей с лёгким свистом и голос диктора, объявляющего остановки. Я тогда учился в третьем классе и постоянно пользовался троллейбусом №8. Мы садились на него около Татарской мечети, доезжали до улицы Басина и возле Эфендиевской больницы пересаживались на троллейбус №4. А потом ехали до Технической библиотеки на улице Гуси Гаджиева в мою школу №189. Вот такое у меня было первое знакомство с Чехословакией. И, конечно же, главной радостью моего, да и не только моего, детства были приключения Крота из чешских мультфильмов, которые мы ждали с огромной радостью", - поделился автор детскими воспоминаниями.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, обладатель государственной медали "Терегги", член Союза художников и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века. Автор около 120 детских книг.