Карабахнаме – графика народного художника Арифа Гусейнова на большом экране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась презентация для широкой зрительской аудитории документального фильма "Qarabağnamə" (Карабахнаме), сообщает Trend Life.

В фильме показана работа известного мастера графики, народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова над серией документально-художественной графики "Карабахнаме. Страницы истории". Эти произведения основываются на конкретных исторических материалах. Серия включает произведения, на которых изображены исторические памятники, иллюстрирующие известные исторические факты, конкретные пейзажи, портреты исторических личностей. На графическом рисунке представлен текст, описывающий события или людей, на нем изображенных.

Как сказала Trend Life режиссер Эльнура Кязимова, документальная лента "Qarabağnamə" была снята в 2021 году после Великой Победы Азербайджана в 44-дневной войне.

"Фильм посвящен прошлому, сегодняшнему дню и будущему Карабаха. В нем мы показали историю, культуру, музыку, памятники архитектуры Карабаха. Документальная картина уже была представлена за пределами нашей страны - в Турции и Узбекистане", - сказала режиссер фильма.

Эльнура Кязымова добавила, что по сюжету фильма Ариф Гусейнов создает картины, а потом собирает их, чтобы в итоге провести экспозицию произведений в городе Шуша.

Народный художник Ариф Гусейнов отметил, что созданные графические произведения были впоследствии включены в книгу "Карабахнаме. Страницы истории", а затем уже идея документально-художественной графики нашла воплощение в фильме.

"Молодежь должна знать и помнить свою историю, свое прошлое. И сила просвещения имеет большое значение. Скажу одно, серия графических работ "Карабахнаме" не окончена, есть еще столько тем, которые нужно осветить, на которые нужно написать картины", - сказал Ариф Гусейнов.

Показ фильма вызвал огромный интерес у зрительской аудитории.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители культуры, искусства, литературы, которые на протяжении долгих лет дружат с народным художником Арифом Гусейновым, восторгаются его творчеством.

В своих выступлениях они отметили, что Славная Победа Азербайджана золотыми буквами вписана в историю нашей страны. Тема Карабаха всегда занимала, занимает и будет занимать важное место в творчестве представителей искусства. Так и в творчестве Арифа Гусейнова она проходит красной нитью.

Далее состоялся показ фильма, который приурочен к 80-летию Арифа Гусейнова.