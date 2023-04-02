Что ты за фрукт? В Баку "разгорелся" спор плодов: Нельзя, восхваляя себя, унижать других... (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Говорят, в споре рождается истина. А может в некоторых случаях просто не стоит спорить, а научиться понимать и уважать друг друга - принимать то, что все мы разные, и все мы индивидуальны…

В Международном центре мугама в Баку состоялась премьера спектакля "Спор плодов", сообщает Trend Life. "Спор плодов" - спектакль для всей семьи, он создан в рамках проекта "Мугам объединяет мир!". Это совместный проект Международного центра мугама и Творческого объединения Artbəndə, направленный на знакомство юных зрителей с азербайджанской народной музыкой и литературными произведениями других стран.

До премьеры автор инсценировки, режиссер и исполнитель одного из образов в спектакле Леонид Клёц в беседе с корреспондентом Trend Life рассказал о том, как зародилась идея постановки.

"Поскольку я переехал в Азербайджан, то естественно начал интересоваться местным бытом, культурными традициями. Посетив Международный центр мугама, послушав замечательный концерт, а до этого прочитав произведение Физули "Спор плодов", у меня возникла идея создать совместный проект с Центром мугама. Мы даже придумали название - "Мугам объединяет мир!". "Спор плодов" - это первая ласточка данного проекта. Надеемся, в дальнейшем продолжить подобные инициативы. Первый спектакль поставлен по произведению Физули, а завтра возможно это будет проза Антуана де Сент-Экзюпери, Тараса Шевченко и других. Идея в том, что спектакли могут быть поставлены по произведениям писателей, поэтов со всего мира", - отметил он.

Леонид Клёц подчеркнул, что от мугама получает большое удовольствие.

"Я вырос на украинских песнях, и все, что связано с фольклором, народной музыкой мне нравится и близко. Мелодии, красота звучания мугама меня безусловно покоряют. И те композиции, которые предложили азербайджанские музыканты для спектакля прекрасно гармонировали в постановке. Слушать мугам - это наслаждение, после репетиции мы ходим и напеваем эти мелодии", - сказал режиссер.

Клёц добавил, что "Спор плодов" - спектакль для всей семьи, его тема будет интересна детям и их родителям.

"У нашей команды – творческого объединения Artbəndə есть проект "Театр для всей семьи". Мы создаем интерактивные постановки, которые демонстрируем на разных площадках. В этих постановках родители, также как и дети, подключаются к процессу. Юным зрителям и проще, и легче, и приятнее, что мама и папа вместе с ними участвуют в действии, разыгрывают сценки. Поэтому спектакль "Спор плодов" мы постарались сделать таким, чтобы было интересно и взрослым, и детям, тем более, что тема сегодня для многих актуальна. Это повествование о том, как некоторые стараются показать себя, рассказать о своих достоинствах, при этом унижая других", - заключил он, добавив, что актерский состав театрального проекта – международный.

Солист Международного центра мугама, ханенде Эльгиз Алиев отметил, что впервые участвует в подобном театральном проекте.

"Мы солисты Международного центра мугама подобрали под сюжет постановки народные песни и теснифы, которые впоследствии и были включены в спектакль. Я выступал в более десяти странах мира, где представлял азербайджанскую национальную музыку. Ценность нашей музыкальной культуры безмерно высока, каждый, кто слышит азербайджанскую музыку, воспринимает ее с большим воодушевлением. В ходе репетиций спектакля я заметил, как музыка придавала энергию, дополнительную мотивацию актерам, и они получали большое удовольствие от ее прослушивания", - сказал Эльгиз Алиев.

Спектакль привлек внимание большой зрительской аудитории, это были люди разных возрастов - от малышей до представителей солидного возраста. В связи с тем, что второго апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме, организаторы спектакля пригласили на показ детей-аутистов.

Притча "Спор плодов", написанная великим азербайджанским писателем XVI века Мухаммедом Физули, рассказывает о том, что у каждого в жизни есть свое место и свои почитатели. Нельзя превозносить свои достоинства, унижая других. Произведение, написанное в прошлом, актуально и в современном мире.

"Спор плодов" – замечательный пример, как смешно выглядит бахвальство со стороны. Фрукты, овощи и орехи начинают пререкаться, каждый плод утверждает, что только он достоин похвалы, что лучше, сочнее, аппетитнее и полезнее его нет на свете. Превознося себя плоды принижают других, находя в них недостатки, изъяны и слабые места. Почему спектакль актуален? Ответ, прост… Подобные дебаты возникают не только в сказочном мире фруктов и овощей, но зачастую и в мире реальном, среди людей. Как часто мы слышим, что одни восхваляя только себя, демонстрируя свои достоинства, забывают о своих недостатках. А ведь мы все разные, каждый из нас индивидуален и наделен свойственными ему качествами. Наша самобытность как вкус плода – неповторима. И поэтому в мире не должно быть места зависти и принижению других.

В постановке чудесным образом переплелась музыка и слово, гармонично существуя в одном пространстве. "Спор плодов" наполнен прекрасной азербайджанской музыкой, мугамом, танцами и весёлыми словесными перепалками плодов. Музыка, наравне с актерами, выполняла свою роль - дополняя жгучие диалоги ритмичными народными мелодиями, окрашенными жизнерадостным красками.

Постановку публике представили актеры Леонид Клёц, Искра Тарант, Евгений Максимов, Мамед Алили, Сона Абдуллаева. Музыкальные произведения исполнили солисты Международного центра мугама – ханенде Эльгиз Алиев, Рашад Ибрагимов (тар), Тебриз Юсубов (кяманча), Сайяр Теймуров (нагара). Над спектаклем также работал – театральных художник Эльнур Бабаев.

Совсем юных зрителей спектакль учит - "что такое хорошо, и что такое плохо...". Ну, а взрослые могут о многом задуматься и решить для себя - что они за фрукты?.

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