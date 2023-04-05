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В Баку пройдет вечер душевной исповеди "Я не пророк…"

Культура Материалы 5 апреля 2023 16:24 (UTC +04:00)
В Баку пройдет вечер душевной исповеди "Я не пророк…"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта BakuOperArt, 18 апреля в 19.00 состоится вечер камерно-вокальной лирики в честь 150-летия великого русского композитора Сергея Рахманинова, сообщает Trend Life.

Называя программу "Я не пророк..", художественный руководитель проекта пианистка Юлия Керимова вместе с вокалистами, заслуженными артистами Азербайджана Фаридой Мамедовой (сопрано), Ильхамом Назаровым (контратенор) и Махиром Тагизаде (баритон) поделятся своим видением особого художественного мира Сергея Рахманинова, в котором поэзия и музыка соединяясь, становятся настоящей душевной исповедью.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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