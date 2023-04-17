Торжественным концертом завершились Дни города Шуша в Узбекистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Узбекистана Ташкенте по случаю объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года, по инициативе Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) и в рамках совместного проекта с Азербайджанским культурным центром (АКЦ) имени Гейдара Алиева прошли Дни города Шуша, сообщает Trend Life.

Торжественным концертом в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана было ознаменовано завершение Дней города Шуша.

Выступившие на мероприятии президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев ректор Государственного института искусств и культуры Узбекистана Эльдор Шерманов, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вугар Искендеров, депутат Олий Мажлиса Узбекистана, поэт Игбал Мирза, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сурейя Эр подчеркнули высокий уровень развития исторических братских отношений между странами, значимость проведения Дней города Шуша. Гостям была представлена концертная программа с участием мастеров искусств.

С большим интересом была встречена коллекция руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, модельера-дизайнера Гюльнары Халиловой под названием "Карабах", и концертная программа музыкальной группы «Семь красавиц», представляющей тюркские государства. Азербайджанские музыканты Нисбят Сардаева, Рустам Муслимов, мугамное трио Эльнура Салахова исполнили песни, посвященные Карабаху.

В завершении были преподнесены памятные подарки по случаю Дней города Шуша в Узбекистане.