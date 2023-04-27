Премьера в Баку! "Материнское поле" – от юношеской радости до глубокой скорби и тоски (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку состоялась премьера спектакля Бакинского муниципального театра "Ana tarla" (Материнское поле), поставленного народным артистом Азербайджана, режиссером Марахимом Фарзалибековым по мотивам одноименной повести народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова, сообщает Trend Life.

Постановка спектакля осуществлена при содействии Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН). Спектакль поставлен в рамках "Года Гейдара Алиева" в Азербайджане, а также приурочен к 95-летию со дня рождения народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

Премьерный показ спектакля посетили видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные деятели культуры, искусства, литературы и творческой молодежи.

Выступая на открытии мероприятия, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева отметила, что в этом году исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Было подчеркнуто, что великий лидер Гейдар Алиев с большим вниманием и заботой относился к представителям культуры и искусства - писателям, поэтам, режиссерам, актерам, художникам, композиторам. Это отношение не ограничивалось пределами только Азербайджана, но и распространялось на представителей искусства других стран, в том числе деятелей тюркского мира. Одним из них был Чингиз Айтматов, 95-летие со дня рождения которого отмечается в текущем году, гордость кыргызского народа, великий писатель тюркского мира, общественно-политический деятель, добавила Эфендиева.

Говоря о деятельности Международного фонда тюркской культуры и наследия, она подчеркнула, что организация изучает, сохраняет и пропагандирует в мире богатую культуру тюркского мира. Гюнай Эфендиева напомнила, что в 2018 году в Азербайджане со стороны МФТКН было торжественно отмечено 90-летие Чингиза Айтматова. В рамках того мероприятия деятели искусства Кыргызстана представили показ спектакля по повести Айтматова "Джамиля".

Гюнай Эфендиева выразила благодарность коллективу Бакинского муниципального театра и его руководителю Айнур Мухтаровой, режиссеру-постановщику спектакля, народному артисту Азербайджана Марахиму Фарзалибекову.

Специальный представитель Президента Кыргызской Республики по особым поручениям Таалатбек Масадыков отметил, что исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева. Таалатбек Масадыков подчеркнул, что Гейдар Алиев является великим сыном азербайджанского народа и всего тюркского мира.

"Величие личности Гейдара Алиева все больше осознается нами с течением времени. Сегодня мы с восхищением смотрим на этого патриарха политического мира, на волевую личность, повлиявшую на ход истории", - сказал он.

Говоря о творчестве Чингиза Айтматова, Таалатбек Масадыков отметил, что великий кыргызский писатель широко известен в мире как один из самых выдающихся деятелей культуры тюркского мира, ценность его вклада в тюркское культурное наследие неизмерима.

"Работы Айтматова уходят глубоко корнями в традиции и историю кыргызского народа. Его произведения исследуют универсальные темы любви, утраты и человечности, которые находят отклик у читателей по всему миру. Тонкая способность Айтматова сочетать традиционную кыргызскую культуру с современными литературными формами принесла ему международное признание. Сегодня наследие Айтматова продолжает вдохновлять новое поколение писателей и художников, его влияние на тюркское культурное наследие несомненно сохранится для будущих поколений", - сказал он.

Специальный представитель Президента Кыргызской Республики по особым поручениям выразил благодарность президенту МФТКН Гюнай Эфендиевой за организацию мероприятия, а также признательность творческому коллективу Бакинского муниципального театра.

Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев высоко ценил Чингиза Айтматова и как писателя, и как выдающуюся интеллигентную личность. Дипломат отметил, что политика, основы которой заложил Гейдар Алиев, сегодня успешно продолжается.

"В Азербайджане есть внутренняя стабильность, твердое единство между народом и властью, крепнет экономика, развиваются культура и другие сферы общественной жизни. За 30 лет дипломатических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном установлены крепкие братские связи", - сказал он.

Далее вниманию гостей мероприятия было представлено видеообращение дочери Чингиза Айтматова – Ширин Айтматовой.

Затем состоялся показ спектакля Бакинского муниципального театра "Ana tarla" (Материнское поле).

Произведение Чингиза Айтматова "Материнское поле" – это трагедия одной женщины, крик одной матери. Но в ее лице – это судьба, боль, страдание миллионов матерей. Это пронзительное литературное творение великого кыргызского писателя не просто прочитывается, оно проживается. Это повесть о войне и о силе человека и родной земли.

Толгонай (заслуженная артистка Хусния Мурватова) глубоко привязана к родной земле, ее жизнь крепко связана с полем, здесь прошла вся ее жизнь, тут она встретила любимого супруга – Суванкула (Рашад Кесеменли), на этой земле они вырастили троих сыновей - Касыма (Турал Ахмед), Масельбека (Намиг Джавадов) и Джайнака (Эльчин Мурадов). Поле - не просто плодородная земля, кормилица, а один из главных персонажей спектакля со своим голосом и судьбой.

Привычный уклад жизни Толгонай и ее родных изменился, когда в их жизнь ворвалась война. Война забрала у нее любимого супруга и сыновей… Теперь у Толгонай осталось только поле, куда она приходит излить свои печали, выговориться, поплакать…

В начале постановки зрители видит Толгонай седовласой старушкой, говоря с полем, она вспоминает свою молодость. В этих воспоминаниях она возвращается в юность, где была счастлива, не знала тревог, печалей, горести – так, перед зрителями предстает юная девушка, сердце которой наполнено мечтами о светлом будущем. Вместе с супругом Толгонай засевает поле, собирает урожай, строит дом, воспитывает сыновей… Но теперь, в старости у нее осталось только поле, только ему она может излить свою душу, вспомнить то, что было.

Судьба и трагедия Толгонай не оставили зрителей равнодушными, они глубоко сопереживали героине, ощущая ее боль, тоску.

Великолепная игра заслуженной артистки Хуснии Мурватовой и всего актерского состава позволила полностью погрузиться в происходящее на сцене действо. Хусния Мурватова показывает судьбу Толгонай в разные периоды времени – она предстает юной влюбленной девушкой, полной надежд и мечтаний, потом взрослой женщиной, знающей сколько труда требует взрастить урожай, построить дом, воспитать детей, а затем мы видим Толгонай старушкой, опирающейся на трость, ее сердце в ранах от тоски и печали. Хусния Мурватова настолько вжилась в образ и передала все чувства и эмоции своей героини, что публика ловила себя на мысли - актриса не играет, она проживает каждую эмоцию, чувствуют каждую утрату. Мурватова сумела передать всю гамму чувств своей героини – от юношеской радости до глубокой скорби, тоски, уныния.

Спектакль "Материнское поле" – это очередной режиссерский успех народного артиста Азербайджана Марахима Фарзалибекова. Новые формы, интересный театральный язык, стилистика и концепция приковывают внимание и восхищают зрителей.

В постановке также были заняты заслуженная артистка Самая Садыгова, актеры Ульвия Рза, Исмаил Атакишиев, Зульфия Мамедова, Гюнель Гамидова, Айнур Аббасова, Арзу Агаева.

Художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, постановщик пластических движений - заслуженный артист Бахруз Вагифоглу, заведующий музыкальной частью - заслуженный работник культуры Назим Абидов, художник по свету - Тарлан Алескерли. Произведение Чингиза Айтматова на азербайджанский язык перевел Теймур Эльчин.

Отметим, что "Материнское поле" было написано Чингизом Айтматовым в 1963 году, но перед глазами азербайджанских зрителей представали герои Карабахской войны и их сильные матери, воспитавшие отважных, мужественных сыновей. Спектакль был встречен публикой с большим интересом, в заключение зрители в благодарность наградили творческий коллектив Бакинского муниципального театра овациями. Премьера прошла с большим успехом.