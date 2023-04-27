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Исрафил Исрафилов отмечен премией Государственных театров Турции (ФОТО)

Культура Материалы 27 апреля 2023 14:43 (UTC +04:00)
Исрафил Исрафилов отмечен премией Государственных театров Турции (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский театровед, доктор философии по филологии,доктор искусствоведения, профессор Исрафил Исрафилов отмечен премией Главного управления Государственных театров Турции за вклад в развитие театрального искусства, сообщает Trend Life.

Исрафил Исрафилов принимал участие в составе жюри XXVIII Международного фестиваля государственных театров в Анкаре. В фестивале принимали участие коллективы Турции, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Нидерландов, Испании и других стран.

Исрафил Исрафилов в качестве жюри является участником множества республиканских и международных фестивалей, отмечен премиями и наградами, среди которых TÜRKSOY "Haldun Taner". Выпускник Азербайджанского государственного института искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В середине 70-х годах возглавлял Бакинский дом культуры "1мая", был руководителем труппы и режиссером Аздрамы. В 1978-1985 годах - директор Учебного театра Азербайджанского государственного института искусств, занимался преподавательской деятельностью в вузе до 1991 года, был проректором по научной работе. В 1993-2003 годах - директор Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА. В 2003-2010 годах - директор Азербайджанского государственного художественного музея. В 2010-2016 годах – директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Является председателем Совета руководителей Театров тюркоязычных народов, заместителем председателя научно-религиозного совета Управления мусульман Кавказа. Принимал участие на международных симпозиумах и конференциях в России, Ираке, Турции, Грузии, Саудовской Аравии, Иране, Румынии, Кувейте, Австрии, Южной Корее и т.д. Автор ряда книг и монографий о культуре и искусстве Азербайджана.

Исрафил Исрафилов отмечен премией Государственных театров Турции (ФОТО)
Исрафил Исрафилов отмечен премией Государственных театров Турции (ФОТО)
Исрафил Исрафилов отмечен премией Государственных театров Турции (ФОТО)
Исрафил Исрафилов отмечен премией Государственных театров Турции (ФОТО)
Исрафил Исрафилов отмечен премией Государственных театров Турции (ФОТО)
Исрафил Исрафилов отмечен премией Государственных театров Турции (ФОТО)
Исрафил Исрафилов отмечен премией Государственных театров Турции (ФОТО)
Исрафил Исрафилов отмечен премией Государственных театров Турции (ФОТО)
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