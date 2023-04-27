Исрафил Исрафилов отмечен премией Государственных театров Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский театровед, доктор философии по филологии,доктор искусствоведения, профессор Исрафил Исрафилов отмечен премией Главного управления Государственных театров Турции за вклад в развитие театрального искусства, сообщает Trend Life.

Исрафил Исрафилов принимал участие в составе жюри XXVIII Международного фестиваля государственных театров в Анкаре. В фестивале принимали участие коллективы Турции, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Нидерландов, Испании и других стран.

Исрафил Исрафилов в качестве жюри является участником множества республиканских и международных фестивалей, отмечен премиями и наградами, среди которых TÜRKSOY "Haldun Taner". Выпускник Азербайджанского государственного института искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В середине 70-х годах возглавлял Бакинский дом культуры "1мая", был руководителем труппы и режиссером Аздрамы. В 1978-1985 годах - директор Учебного театра Азербайджанского государственного института искусств, занимался преподавательской деятельностью в вузе до 1991 года, был проректором по научной работе. В 1993-2003 годах - директор Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА. В 2003-2010 годах - директор Азербайджанского государственного художественного музея. В 2010-2016 годах – директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Является председателем Совета руководителей Театров тюркоязычных народов, заместителем председателя научно-религиозного совета Управления мусульман Кавказа. Принимал участие на международных симпозиумах и конференциях в России, Ираке, Турции, Грузии, Саудовской Аравии, Иране, Румынии, Кувейте, Австрии, Южной Корее и т.д. Автор ряда книг и монографий о культуре и искусстве Азербайджана.