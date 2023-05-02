Ей было всего 45 лет… Хадиджа Гаибова – она всегда была первой, как и ее родственники (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел вечер памяти, посвященный 130-летию со дня рождения Хадиджи Гаибовой (1893-1938 годы), которая получила известность как первая исполнительница мугама на фортепиано и считается первой профессиональной пианисткой Азербайджана, сообщает Trend Life.

В ее окружении все были "первыми" на своем поприще. В ее родне был Фарух Ага Гаибов - первый азербайджанский летчик, участник Первой мировой войны на знаменитом первом в мире многомоторном самолете "Илья Муромец". А сестрой ее мужа была Нигяр Шихлинская - первая в Азербайджане сестра милосердия. Прадедом ее мужа являлся Векил Ага Гаибов - первый азербайджанец, который получил высшее профессиональное медицинское образование в царской России и был личным врачом Ибрагим Халил хана Карабахского.

На вечере выступили вокалисты - заслуженный артист Ильхам Назаров и Ислама Абдуллаева, ханенде Анар Гулиев, музыканты – Марьям Гусейнова, Нигяр Гасанова, Айдан Джафарова, Саида Тагизаде, Рафига Гулузаде, Нурида Новрузова и Назханым Дадашова (фортепиано), Рената Абубекирова (скрипка), Амина Зульфугарова (флейта), Рустам Муслимов (тар), Эльнур Микаилов (кяманча) и Рафаэль Аскеров (балабан).

В программе прозвучали композиции азербайджанских и зарубежных исполнителей. Режиссер вечера – Марьям Гусейнова. В заключении правнучка Хадиджи Гаибовой – Нурида Султанова выразила благодарность за организацию вечера.

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Отметим, что Хадиджа Гаибова родилась 24 мая 1893 года в Тбилиси в семье Осман бека Муфтизаде, представителя местного духовенства, и Зулейхи ханум из известного рода Терегуловых. Окончила Женскую гимназию святой Нины, где получила среднее образование и параллельно брала уроки фортепиано. После гимназии, в 18-лет вышла замуж за инженера Надира Гаибова, сына муфтия Кавказа Гусейна-эфенди Гаибова, который также являлся инициатором открытия Азербайджанского отделения известной на всем Кавказе Горийской учительской семинарии. Более того, уже в столь юном возрасте начала давать открытые концерты. В те годы это считалось немыслимым событием, чтобы девушка-мусульманка выступала с концертами. Ей было чуть за 20, когда она всерьез взялась за фортепианную обработку мугама. Выработала основные правила для техники мугама и даже преподавала музыку в русско-мусульманской школе.

В 1919 году вместе с семьей переехала в Баку, где годом позже Хадиджа Гаибова внесла вклад в основание Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Впоследствии возглавляла отдел восточной музыки в Наркомате просвещения Азербайджанской ССР, вела уроки музыки и актерского мастерства при женских просветительских курсах. В 1927-1931 годах училась на композиторском факультете Азербайджанской государственной консерватории. В 1933 году Гаибова была арестована и помещена в тюрьму по обвинению в контрреволюционной деятельности и распространении идей тюркизма. Однако, была освобождена через три месяца, с нее были сняты все обвинения.

В 1934 году вошла в состав исследователей Азербайджанской государственной консерватории по изучению музыкального наследия республики, где занималась сбором народных дастанов, песен и мугамов. В своем доме регулярно проводила музыкальные вечера. Среди ее гостей были государственные деятели, гастролирующие в Баку исполнители, иностранцы, в частности, ученые и поэты из Турции. В этих музыкальных собраниях также принимали активное участие Узеир Гаджибейли, Гусейнгулу Сарабский, Бюльбюль и другие.

19 октября 1938 года, обвиненная в связях с турецким консульством и шпионаже, была приговорена к расстрелу. Ей было всего 45 лет…Реабилитирована в 1956 году.

Фото - Вугар Иманов