В Таллине прошел торжественный вечер, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Konsert Di Saal Таллина состоялся торжественный концерт под названием "Вечность", посвященный 100-летию основателя современного азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Эстонии и Домом Aзербайджана в Таллине при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи, азербайджанской диаспоры.

Посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов подчеркнул, что основная цель концерта, посвященного светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, заключается в широкой пропаганде в Эстонии, являющейся членом Европейского Союза, азербайджанской культуры и жемчужин национальной музыки нашей страны.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал о выдающихся заслугах общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в деле укрепления и развития независимого государства, поделился воспоминаниями о нем. Председатель комитета отметил, что цель проводимого мероприятия также заключается во внесении вклада в дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами в области культуры.

Председатель межпарламентской группы дружбы Эстония-Азербайджан Рина Солман назвала проведение в Таллине этого мероприятия важным событием в истории двух стран. Было отмечено, что прекрасный музыкальный вечер служит дальнейшему развитию культурных связей между нашими странами и обстоятельному ознакомлению эстонского зрителя с азербайджанской национальной музыкой.

С участием Нарвского симфонического оркестра под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова в исполнении народной артистки, ханенде Назакет Теймуровой, заслуженного артиста, тариста Алиаги Садиева, солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фатимы Джафарзаде прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков.

После концерта председатель госкомитета вручил бывшему министру иностранных дел Эстонии Кристийне Оюланд медаль Азербайджана "За заслуги в диаспорской деятельности", которой она была удостоена за вклад в расширение азербайджано-эстонских дружественных связей. Кристийна Оюланд, сердечно поблагодарив за присуждение ей столь высокой государственной награды, выразила уверенность в том, что нынешнее мероприятие придаст импульс дальнейшему развитию отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

От имени госкомитета художественному руководителю Нарвского симфонического оркестра Анатолию Щуре и эстонскому политику азербайджанского происхождения Зулейхе Исмайловой были вручены памятные подарки.

В рамках визита сотрудников госкомитета в Эстонию концертная программа по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева была организована и в городе Нарва. Концертные программы с интересом были встречены зрителями. Председатель госкомитета, посетив галерею живущего в Эстонии азербайджанского художника Ровшана Нура, только что открывшуюся в рамках "Года Гейдара Алиева", ознакомился с представленной здесь выставкой.