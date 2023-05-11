Из Парижа в Баку – очень личное свидание с Ниязом Наджафовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел вечер "Pop-Up Event: Очень личное свидание с Ниязом Наджафовым", на котором были представлены работы известного художника, сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано Barza Art Bureau и Kvartira 74 c целью популяризации творчества национальных художников, в том числе проживающих за рубежом, а также повышения интереса к коллекционированию произведений искусства.

Вклад коллекционеров в развитие общества и сохранение культурного наследия очень важен. Приобретая работы местных художников, вы поддерживаете их, отметила основатель Barza Art Bureau Самира Сефи.

На мероприятии, прошедшем в дружеской обстановке, гости смогли пообщаться с Ниязом Наджафовым, который является одним из самых востребованных современных художников как у себя на родине, так и в Париже, где проживает с начала 2009 года. Нияза Наджафова можно смело назвать одним из наиболее эксцентричных современных художников. Его картины несут сильнейшую эмоциональную нагрузку, ведь фактически являются откровениями художника, перенесшего сложные жизненные катаклизмы и нашедшего в себе силы для исцеления посредством творчества, они вызывают разные эмоции сквозь призму самосознания.

Он представлял Азербайджан на международных выставках, его работы выставлены в ведущих галереях Баку, штаб-квартире ООН, во Дворце Наций в Женеве, находятся в музеях и частных коллекциях в России, США, Германии, Дании, Франции, Египте, Италии и т.д.