Красота, легкость и аромат цветов на выставке в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку открылась итоговая экспозиция конкурса, проводимого в рамках VI Республиканского художественного фестиваля "AZƏRBAYCANIM" (Мой Азербайджан), сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие проведено в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района Баку, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

В своих выступлениях заместитель директора Государственной картинной галереи Гюльшан Гарибли, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, главный советник отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Баку Туран Джафарова поздравили участников экспозиции и пожелали им дальнейших творческих успехов.

Было отмечено, что подобные мероприятия играют значимую роль в формировании всесторонне развитой и интеллектуальной молодежи.

Выступившие напомнили, что цель конкурса - стимулирование творчества детей, подростков и молодежи, развитие их художественного вкуса.

Тема конкурса – "Цветы", и каждая работа несет в себе особое настроение. Авторы отразили в своих цветочных натюрмортах красоту, легкость, любовь. Рассматривая работы, зрители словно ощущали аромат живых цветов.

Напомним, что на конкурс было отправлено более 3000 работ. Их авторами являются до 2500 детей, подростков и представителей молодежи из свыше 500 школ и творческих учреждений страны. Для экспозиции было выбрано 800 произведений. Экспозиция работ представляется поочередно в течение нескольких дней. Конкурс проходил по трем возрастным группам - до 11 лет, 11-16 лет и 16-21 год.

Авторам, чьи работы вошли в экспозицию, вручены сертификаты, а самым активным образовательным центрам (объединение, художественная школа и т.д.) - благодарственные письма.

Авторы 10 лучших работ в каждой возрастной категории будут приглашены на фестиваль.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az