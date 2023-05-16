В Национальном музее искусств Азербайджана будет представлен мультимедийный проект "Сохранившаяся природа"

БАКУ /Trend Life/ - Национальный музей искусств Азербайджана при поддержке Министерства культуры Азербайджана 18 мая в 17.00 представит мультимедийный проект "Сохранившаяся природа", посвященный Международному дню музеев, сообщает Trend Life.

Проект, организованный под кураторством Кенуль Рафиевой, представляет собой культурное поле, на котором разворачиваются дискуссии об устойчивой моде, традиционных женских ремеслах и охране окружающей среды. Представленные художественные и кураторские проекты исследуют различные перспективы экологии, моды и идентичности, обогащая культурный ландшафт и стимулируя диалог о важности экологического подхода в современном искусстве и обществе.

Дискурсом события этого года - "Музеи, устойчивость и процветание" подчёркивается уникальная программа музея, связанная с экологией, в которой представлены новые художественные и кураторские практики по экологическому ремеслу и текстильной промышленности. Проект направлен на продвижение устойчивой моды и традиционных женских ремесел, поддерживая цели устойчивого развития ООН до 2030 года.

В мультимедийном проекте "Устойчивая мода", представленном при поддержке посольства Швеции в Азербайджане, в рамках мультимедийного проекта "Охраняемая природа" , художницы Людмила Кристесева (Швеция) и Гюнель Равилова (Азербайджан) создают мультидисциплинарный диалог, рассматривая моду, текстиль и экологию через призму своего творчества, исследуя гендер, идентичность и представление об этом в различных культурах.

Работа Кристесевой "Сестринство" демонстрирует переделанные текстильные изделия, которые стали прототипами для коллекций шведских дизайнеров. В свою очередь, Равилова выражает своё послание через видеоисторию, отражающую экологические ремесла и традиционные устойчивые женские ремесла.

Короткометражный фильм "На берегах Каспийского моря" под авторством художника Агиля Абдуллаева, исследующий изменение климата и воздействие на окружающую среду с помощью футуристических и мифологических элементов, таких как единороги и управляемые солнечные системы. Данный видео арт сочетает мифы и фантазии с реальными экологическими проблемами, предоставляя наводящий на размышления концептуальный комментарий о важности сохранения Каспийского моря для будущих поколений.

Аудиовизуальное шоу "Эхо" окутывает пространство звуками азербайджанских этнических музыкальных инструментов, таких как тар, кяманча и нагара в гармонии с электронной музыкой, создавая уникальное звуковое поле. Данный проект современного искусства, созданный Фархадом Фарзалиевым, Ибрагимом Бабевым и Тимуром Амирханом, является посвящением красоте и мощи воды и природы, акцентируя важность экологического осознания.

В рамках проекта будут также представлены образовательные программы для детей и подростков. В частности, будут показаны анимационные визуализации, созданные победителями международного конкурса детского рисунка "Окружающая среда", проводимого в Японии, организованного Японским агентством по обеспечению качества (JQA) и Международной сетью организаций по сертификации при поддержке Токийского офиса ЮНИСЕФ. Гостям будет также показан анимационный фильм "Земля говорит" по сценарию всемирно известного режиссера-мультипликатора Дениса Томопулоса.