Реальные события Карабахской войны в премьере "Balaca kişilər" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре юного зрителя 27 и 28 мая состоится премьера спектакля "Balaca kişilər", поставленного режиссером, заслуженным артистом Ниджатом Кязымовым по одноименному произведению писателя-драматурга Ильгара Фахми, сообщает Trend Life.

Пьеса "Balaca kişilər" является победителем конкурса сценариев ТЮЗа, посвященных Карабахской войне, славной Победе в 44-дневной Отечественной войне.

В произведении отражены реальные события второй Карабахской – 44- дневной Отечественной войны. Спектакль, посвященный славной Победе, олицетворяет патриотизм, приверженность духовным и нравственным ценностям, любви родной земле.

Художник-постановщик - Вюсал Рагим, постановка боевых сцен и трюков - Иса Асадов, музыкальное оформление-Заур Рашидов.

В ролях - заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Расим Джафар, Эльнур Бахрамхан, актеры Рашад Сафаров, Анар Сейфуллаев, Араз Пиримов, Бахрам Алигейдар, Нурлан Сулейманлы, Халиг Бекиров, Гусейн Байрамов, Умман Будагов, Ильхан Садыгов, Рамиг Насиров, Мушфиг Алиев, Джейхун Мамедов, Мирзаага Мирзоев.

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