Италия в Азербайджане: Доброе утро, керамика! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках итальянского фестиваля "Buongiorno Ceramica!" в Азербайджане проведены ряд мероприятий, которые были организованы при совместном сотрудничестве НПО "Arts Council Azerbaijan", Азербайджанской государственной академии художеств, Творческого центра "Gilabi Ceramics" в поселке Балаханы и World Craft Council Europe, сообщает Trend Life.

"Buongiorno Ceramica!" - это фестиваль, инициированный итальянской ассоциацией городов керамики (AiCC) с целью продвижения и улучшения керамического искусства и мастерства. Традиционно 20-21 мая в Италии в рамках фестиваля проводятся различные мероприятия. В этом году Азербайджан впервые присоединился к мероприятиям в рамках этого фестиваля.

Инициатором проведения фестиваля в Азербайджане и куратором является представитель World Craft Council Europe в нашей стране Сона Гулиева. По ее словам, керамическое искусство является неотъемлемой частью нашей культуры и истории, и занимает важное место в наследии азербайджанского народа.

В рамках мероприятий был организован тур в Центр керамики Мир Теймура Мамедова, который расположен в Ичеришехер.

Прошел мастер-класс в Творческом центре "Gilabi Ceramics" в поселке Балаханы, где участникам была предоставлена возможность изготовить свою собственную керамическую работу и по своему вкусу украсить орнаментами.

В Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств прошла выставка "Доброе утро, керамика", на которой экспонировалось около 100 керамических работ, выполненных в разных техниках и стилях.

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