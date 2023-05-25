В Баку состоялась презентация книги "Гейдар Алиев и музыкальная культура" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Союз композиторов Азербайджана (СКА) в рамках "Года Гейдара Алиева" проводит цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося политического и государственного деятеля современности Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли СКА в Баку состоялась презентация книги "Гейдар Алиев и музыкальная культура", которая была подготовлена творческой организацией к знаменательной юбилейной дате.

Отметим, что ранее Союзом композиторов была выпущена книга под названием "Ильхам Алиев и музыкальная культура" в связи с 60-летним юбилеем Президента Азербайджана.

Инициатором нового издания, консультантом-рецензентом и автором вступительной статьи является председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Фирангиз Ализаде, составителем – доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Сеадет Тахмиразгызы.

В этом солидном фолианте получили отражение исторические документы и факты, фотоматериалы, ярко отражающие то большое внимание, которое уделял Гейдар Алиев развитию музыкальной культуры нашей страны, а также его отеческую заботу о композиторах и музыковедах, исполнителях, всяческую поддержку выдающимся представителям отечественной культуры.

Торжественный вечер вступительным словом открыла председатель Союза композиторов Фирангиз Ализаде, отметив, что Гейдар Алиев - уникальная личность, чья деятельность восхищает мудростью и прозорливостью.

"Миссия этого величайшего политика заключалась в спасении нации, и он достойно, осознавая всю ответственность и многотрудность задачи, прошел этот тернистый, но почетный путь. Необыкновенная воля и целеустремленность государственного деятеля сочетались в нем с романтической душой, глубоко чувствовавшей все проявления прекрасного. При этом к музыкальному искусству - как к народной музыке, так и к композиторскому творчеству у него было особое отношение. В представляемой книге читатели получат возможность воочию убедиться в этом на примере тщательно подобранной обширной документальной хроники и наглядных материалов", - сказала она.

Затем с докладами выступили известные ученые, исследователи и музыкальные деятели: культуролог, доктор исторических наук, профессор Фуад Мамедов (на тему "Гейдар Алиев и культура Азербайджана"), доктор искусствоведения Лейла Зохрабова ("О новой книге "Гейдар Алиев и музыкальная культура"), доктор философии по искусствоведению Жаля Гуламова ("Гейдар Алиев и Союз композиторов Азербайджана"), директор Дома-музея Леопольда и Мстислава Ростроповичей Гюнай Алиева ("Гейдар Алиев и Мстислав Ростропович").

В музыкальной программе мероприятия прозвучали песни "Азербайджан" Муслима Магомаева и "Алагез" Джангира Джангирова в исполнении заслуженного артиста Рамиля Гасымова (концертмейстер - Фарида Гусейнова). "Увертюра" Солтана Гаджибекова была представлена на двух роялях народными артистками Ульвией Гаджибековой и Егяной Ахундовой. Завершил музыкальную часть вечера торжественный "Марш Победы" Фирангиз Ализаде, который прозвучал в формате видеозаписи в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и Государственной хоровой капеллы (художественный руководитель – народная артистка Гюльбаджи Иманова) под управлением народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова.

Новая книга, выпущенная на высоком полиграфическом уровне, с большим интересом и энтузиазмом была встречена присутствующими на мероприятии деятелями музыкального искусства, всеми гостями презентации.

Отметим, что ранее при организации СКА состоялась научно-практическая конференция на тему "Роль Гейдара Алиева в развитии азербайджанской композиторской школы", где были заслушаны интересные доклады и прослушана новая, 16-я симфония "Vətən oğlu" народного артиста Азербайджана Азера Дадашева, посвященная юбилею великого лидера.