Азербайджанский театр удостоен специальной премии Международного фестиваля "Евразия" в Ташкенте (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя удостоен специальной премии первого Международного фестиваля театрального искусства "Евразия" в Ташкенте (Узбекистан), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На фестивале коллектив представил спектакль "Mən gəldim, qızlar" (Я пришел, девочки!) по пьесе шведского поэта, драматурга Ларса Нурена "Война".

В произведении рассказывается об отце, который ослеп на войне, но не потерял надежду. В самые сложные моменты он думал о семье, дочерях. Вернувшись в семью через два года, он сталкивается с неожиданными событиями. Если рассматривать судьбы героев произведения - отца, матери и дочерей, то можно увидеть боль, страдания и нравственные потрясения, которые принесла война.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, художник-постановщик - Севиндж Гасанова, над музыкальным оформлением работала – Ирада Мурадова. В ролях - народный артист Азербайджана Гурбан Исмайлов, заслуженные артисты Кямаля Гусейнова, Расим Джафар, актеры Сабина Мамедзаде, Зюмрюд Гулиева.

Фестиваль "Евразия" проходит с 22 по 28 мая с участием коллективов из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Турции, Грузии, Азербайджана, Беларуси, Туркменистана. Организован Министерством культуры и туризма Узбекистана.Фестиваль нацелен на развитие международного сотрудничество, укрепление общественных и культурно-гуманитарных связей между странами континента, а также на формирование единой культурной платформы.