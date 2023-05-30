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Шовги Гусейнов представит моноспектакль на международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest

Культура Материалы 30 мая 2023 13:37 (UTC +04:00)
Шовги Гусейнов представит моноспектакль на международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист, лауреат международных конкурсов Шовги Гусейнов представит моноспектакль "Кроткая" на бесплатном международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта.

Моноспектакль "Кроткая" (Utancaq qız) по мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского будет представлен 1 июня в 20:00.

Спектакль "Кроткая" - это исповедь человека, в критический момент пытающегося переосмыслить свою жизнь, свое прошлое, свою душу. В монологе главного героя для нас открывается ландшафт боли и одиночества, из которого возможен только один выход — любовь...

На фестивале ONLiFE iDEA Fest будут показаны 7 спектаклей с участием актеров из Азербайджана, Грузии, Кипра, Молдовы, Узбекистана и России. Одна из особенностей формата в том, что после окончания спектакля проходит обсуждение с приглашенными театральными критиками. Зрители могут задать свои вопросы режиссеру и актерам, а также поделиться впечатлениями от постановки в специальном чате.

Посмотреть трансляцию нового спектакля и записи прошедших показов можно на сайте: https://onlifeideafest.com/

Шовги Гусейнов представит моноспектакль на международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest
Шовги Гусейнов представит моноспектакль на международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest
Шовги Гусейнов представит моноспектакль на международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest
Шовги Гусейнов представит моноспектакль на международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest
Шовги Гусейнов представит моноспектакль на международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest
Шовги Гусейнов представит моноспектакль на международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest
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