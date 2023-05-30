Шовги Гусейнов представит моноспектакль на международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest

БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист, лауреат международных конкурсов Шовги Гусейнов представит моноспектакль "Кроткая" на бесплатном международном фестивале цифрового театра ONLiFE iDEA Fest, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта.

Моноспектакль "Кроткая" (Utancaq qız) по мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского будет представлен 1 июня в 20:00.

Спектакль "Кроткая" - это исповедь человека, в критический момент пытающегося переосмыслить свою жизнь, свое прошлое, свою душу. В монологе главного героя для нас открывается ландшафт боли и одиночества, из которого возможен только один выход — любовь...

На фестивале ONLiFE iDEA Fest будут показаны 7 спектаклей с участием актеров из Азербайджана, Грузии, Кипра, Молдовы, Узбекистана и России. Одна из особенностей формата в том, что после окончания спектакля проходит обсуждение с приглашенными театральными критиками. Зрители могут задать свои вопросы режиссеру и актерам, а также поделиться впечатлениями от постановки в специальном чате.

Посмотреть трансляцию нового спектакля и записи прошедших показов можно на сайте: https://onlifeideafest.com/