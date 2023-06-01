Восхищение и овации – актеры Бакинской русдрамы выступили в Шеки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна выступил в городе Шеки, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Гастроли прошли в рамках мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра.

Бакинская русдрама представила вниманию зрителей две постановки - "Я, ты, он и телефон" и "Волшебная карусель".

Спектакли были встречены публикой с огромным интересом и бурными овациями. Зрители были восхищены, и долго не отпускали артистов со сцены, стоя аплодируя их мастерству.

Отметим, что спектакль "Я, ты, он и телефон" поставлен по одноименному произведению народного писателя Азербайджана Анара.

История, рассказанная в постановке - добрая, трогательная, где-то печальная, она как повествование о знакомстве близких тебе людей. Такие истории любят все… В спектакле несколько главных героев, и один из них телефон… И на сцене телефонная будка занимает центральное место, вокруг нее и происходят все страсти – от признаний в любви до мучительной ревности, от надежды до отчаяния, от первого знакомства до окончательного разрыва.

"Волшебная карусель" – спектакль для юных зрителей с увлекательным сюжетом и захватывающими приключениями.