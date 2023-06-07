Я в удивлении, восхищении и уважении – российский художник о визите и работе в Баку

БАКУ /Trend Life/ - 9 июня на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоится премьера постановки "Капитанская дочка" по повести Александра Пушкина.

Постановку осуществляет известный российский режиссер, лауреат российской национальной премии "Золотая маска", театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" Игорь Коняев.

Вместе с ним над спектаклем работает российский художник Ольга Герр. В ее театральном багаже спектакли самых разных жанров, она работала со многими известными режиссерами.

В беседе с корреспондентом Trend Life Ольга Герр рассказала о работе над спектаклем, а также о том, что ее очень впечатлило в Баку.

"Работа началась с того, что мы с режиссером обсудили, придумали стилистику спектакля. Постановка большая, там масса перемен, путешествий, бои, исторические события… Мы хотели сохранить историческую канву и красоту визуальную, чтобы все было гармонично. Каждый спектакль – это что-то новое, это высказывание режиссера и художника, определенный взгляд на процесс, на театр, на видение жизни. Думаю, это такой спектакль, которого еще не было. Игорь Григорьевич (прим. авт. – режиссер Игорь Коняев) придумал спектакль-рассказ о событиях той эпохи", - отметила Ольга Герр.

По словам художника-постановщика, на предложение режиссера о сотрудничестве с Бакинской русской драмой она согласилась с большой радостью.

"Баку я очень люблю! Здесь тепло, красиво, дружелюбные люди, море, солнце, хорошая атмосфера, поэтому я сразу согласилась на предложение. Хотела еще раз побывать здесь и поработать с другими актерами, с другим менталитетом, с другими цехами. Когда все новое, это вызывает интерес у любого творческого человека. Впечатления замечательные, и надеюсь, зрители с интересом примут нашу работу, в постановке заняты очень хорошие возрастные актеры и интересные молодые артисты театра", - отметила она.

По словам Ольги Герр, столицу Азербайджана она посещала около пяти лет назад, когда принимала участие в выставке кукол, организованной в Музейном центре.

"Тогда я приезжала всего на четыре для, а в этот раз появилась возможность побыть подольше, походить по музеям, они в Баку прекрасные, в них хочется проводить много времени. Посетила Музей современного искусства, Азербайджанский национальный музей ковра, если будет время, планирую посмотреть экспозицию Азербайджанского национального музея искусств. В Музее современного искусства мне нравится все, я хожу туда учиться, насколько красиво, хорошо и прекрасно люди пишут. Я в удивлении, восхищении и уважении перед теми, кто создал этот Музей. Он такой живой, красивый, дарящий радость…" - сказала Ольга Герр, добавив, что знакома с творчеством выдающегося художника Таира Салахова.

В заключение российский художник добавила, что если вновь поступит предложение о сотрудничестве с азербайджанским театром, она с радостью его примет.