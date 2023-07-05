Шеки в ярких красках народности Йи и душевной музыки Страны Огней (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шеки в рамках XII Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" состоялся концерт коллектива Ляншан-Ийского автономного округа Китайской Народной Республики и мугамного ансамбля Zəfər, сообщает Trend Life.

На территории Верхнего караван-сарая (Yuxarı karvansaray) - исторического памятника XVII века было представлено яркое представление мастеров из Китая. Ансамбль был создан в Ляншан-Ийском автономном округе КНР в 1956 году. Это первый профессиональный музыкальный и литературно-художественный коллектив, представляющий население округа, основную часть которого составляет народность Йи (и, йи, й, ий, ицзу, нуосуо – проживают на юге Китая). Побывал с гастролями в десятках стран, а поставленные им более 100 спектаклей удостоены национальных и международных премий.

Перед Дворцом Шекинских ханов (Şəki xan sarayı) - памятником истории и культуры мирового значения 18 века, жемчужиной исламского Востока, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, было представлено древнее азербайджанское искусство мугама. Как известно, азербайджанский мугам входит в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

Коллектив Zəfər под управлением народного артиста, тариста Рустама Муслимова представил композиции мугама и народные песни Страны Огней, как называют Азербайджан. В концертной программе выступили заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, Вяфа Везирова и Гусейн Меликов (ханенде), Эльнур Салахов (кяманча), Пярвиз Мирзеев (балабан), Сайяр Теймуров (нагара).

Выступления артистов были встречены овациями

Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" в Шеки проходит при совместной организации Союза композиторов Азербайджана, Исполнительной власти города Шеки и министерства культуры Азербайджана.

Об открытии фестиваля по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3768879.html