На "Шелковом пути" в Шеки представили "İntizar" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета выступил на открытии XII Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" в Шеки, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" в Шеки проходит при совместной организации Союза композиторов Азербайджана, Исполнительной власти города Шеки и министерства культуры Азербайджана.

В первый фестивальный день коллектив Академического театра оперы и балета представил оперу "İntizar" азербайджанского композитора, председателя Союза композиторов Азербайджана (СКА), народной артистки Фирангиз Ализаде на либретто ректора Бакинского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президента Национальной академии наук Азербайджана, академика Наргиз Пашаевой.

Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, дирижер – заслуженный артист Эйюб Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Симфонический оркестр Театра оперы и балета под управлением Эйюба Гулиева на высоком уровне исполнил произведение композитора. Хоровой коллектив театра под руководством Севиль Гаджиевой запомнился не только своим исполнением, но и хореографией.

В постановке приняли участие народный артист Акрам Поладов, заслуженные артисты – Инара Бабаева, Рамиль Гасымов, Сабина Вахабзаде, Илаха Эфендиева, Турал Агасиев, Самир Самедов, молодые солисты Талех Яхъяев, Фахмин Ахмедли, Айсель Ибрагимова, Вугар Алиев.

Зрители высоко оценили вокал и артистизм исполнителей, публику покорили вокальный дуэт Инары Бабаевой и Рамиля Гасымова, актерская игра Акрама Поладова, эмоциональное исполнение Сабины Вахабзаде и Турала Агасиева, образы, которые воплотили Талех Яхъяев, Илаха Эфендиева и Айсель Ибрагимова.

Жители Шеки и гости города с особым воодушевлением встретили "Карабах шикестеси" в исполнении ханенде Анара Омерова и исполнение партии Дервиша, которое представил артист балета, заслуженный артист Самир Самедов.

После демонстрации постановки глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, художественный руководитель фестиваля, народная артистка Фирангиз Ализаде и представитель Азербайджана в ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы поздравили всех участников постановки.

В рамках фестиваля по случаю 30-летнего юбилея ТЮРКСОЙ солистам и художественному составу спектакля были вручены сертификаты.