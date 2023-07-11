Азербайджанский режиссер на церемонии награждения Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский кинорежиссер и продюсер Фариз Ахмедов принял участие в составе жюри XVII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" и церемонии награждения, сообщает Trend Life.

Фестиваль прошел в Ивановской области (Россия) при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.

Фариз Ахмедов отметил значимость проведения фестиваля, где в основном были представлены не вошедшие в широкий прокат, для развития современного кинематографа и регионального сотрудничества в сфере киноискусства.

Всего на фестивале, который проводится с 2007 года, будет представлено порядка 100 кинокартин из более 10 стран мира. В международном конкурсе было представлено 8 картин из 12 стран мира. Мероприятия фестиваля «Зеркало» посетили свыше 9 тысяч зрителей.

Гран-при кинофестиваля получил фильм Джайшанкара Арьяра "Шивамма" (Индия). В номинации "Лучший режиссер" приз получил Бабак Джалали за картину "Фремонт" (США). Специального приза жюри удостоен Леван Когуашвили за фильм "Брайтон 4" (Грузия). Также были вручены награды в других номинациях.