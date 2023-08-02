Кинорежиссер Фариз Ахмедов вошел в состав жюри Lendoc Film Festival

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский кинорежиссер и продюсер Фариз Ахмедов вошел в состав жюри IV Международного фестиваля кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival. Об этом в среду Trend Life сообщил сам режиссер.

На фестивале, который пройдет 25-29 августа в Санкт-Петербурге (Россия), Фариз Ахмедов вошел в состав жюри конкурса неигровых фильмов. В этом году в программу фестиваля включены 24 игровых и документальных фильма производства России, Азербайджана, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Lendoc Film Festival – масштабное международное культурное событие для петербуржцев, гостей города и кинематографистов. Фестиваль поддерживает и развивает интерес к культурному этническому богатству и разнообразию регионов России и стран СНГ, а также даёт возможность создавать совместные кинопроекты.

Отметим, что Фариз Ахмедов в 2005 году окончил бакалавриат Азербайджанского государственного университета культуры и искусств по специальности "Литературное творчество и экранная драматургия" (сценарист), в 2012 году - Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК) по специальности "Режиссура кино", в 2018 году получил степень магистра по специальности кинорежиссура в Азербайджанском университете культуры и искусств. В 2006-2018 годах работал режиссером в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV), в 2012-2015 годах был директором и художественным руководителем анимационной студии "АЗАНФИЛЬМ", в 2020-2022 годах - директором киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В 2013-2014 годах был исполнительным директором Бакинского международного фестиваля туристических фильмов. С 2015 года занимается педагогической деятельностью, старший преподаватель Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Продюсер и режиссер более 30 художественных, документальных и анимационных фильмов.

Его фильмы были показаны на престижных кинофестивалях, проходящих более чем в 60 странах мира, и получили призы 50 международных кинофестивалей. Был членом жюри международных фестивалей, которые проводились в России, Турции, Иране, Польше, Хорватии, Сербии и других странах мира.