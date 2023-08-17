Муслим Магомаев был фантастическим музыкантом - народный артист СССР Фархад Бадалбейли

БАКУ /Trend Life/ - Муслим Магомаев был фантастическим музыкантом.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал народный артист СССР, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли на мероприятии в Аллее почетного захоронения в Баку, посвященном 81-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева.

"У Муслима было огромное сердце. Он был фантастическим музыкантом, композитором, пианистом, художником… Муслим Магомаев живет в сердцах, в памяти, ведь его музыка звучит каждый день", - сказал народный артист СССР.

Рассказывая о дружбе с Муслимом Магомаевым, Фархад Бадалбейли добавил, что терять друзей очень тяжело.

Отметим, что 17 августа в день рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева в Аллее почетного захоронения в Баку почтили память легендарного исполнителя и композитора. Муслиму Магомаеву исполнился бы 81 год…

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, друзья и преданные поклонники творчества легендарного исполнителя и композитора.