Ариф Гусейнов отметил двойной юбилей в Шамахы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества в Шамахы состоялась выставка работ народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова, сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Выставка приурочена к двум знаменательным датам - 80-летию Арифа Гусейнова и 55-летию его творческой деятельности. Организаторами мероприятия являются Исполнительная власть Шамахинского района, Нагорно-Ширванское региональное управление культуры и Союз художников Азербайджана.

Открытие экспозиции посетили глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов, народный художник, секретарь Союза художников Азербайджана Агаали Ибрагимов, народный артист Азербайджана, профессор, известный актер Ильхам Намиг Камал, заслуженный деятель искусств Азербайджана, искусствовед Зиядхан Алиев и другие известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

Выставка работ Арифа Гусейнова вызвала большой интерес у посетителей Центра творчества, публика с восторгом рассматривала произведения, созданные Мастером.

Вошедшие в экспозицию работы основаны на классических азербайджанских сказках, выполнены в яркой цветовой гамме.

Известный график, плакатист и иллюстратор книг для детей и взрослых Ариф Гусейнов на протяжении многолетней творческой деятельности создал множество произведений, которые вошли в сокровищницу национального искусства и хранятся в национальных и зарубежных музеях, украшают частные коллекции. Его выставки с большим успехом проходили во многих городах мира.

Мероприятие проведено с целью познакомить творческую молодежь, проживающую в регионах, с известными деятелями культуры и искусства, а также направлено на повышение положительного влияния на их эстетическое воспитание.