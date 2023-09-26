Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)

Культура Материалы 26 сентября 2023 23:05 (UTC +04:00)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялось открытие VII Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku, сообщает во вторник Trend Life.

Проект основан в 2017 году и является первым независимым фестивалем документального кино в Азербайджане, его цель - демонстрация картин из разных стран, выявление новых имен и поддержка отечественных режиссеров-документалистов.

Главной темой фестиваля в текущем году является "Космодарвинизм: Эра Водолея". Фестиваль проходит с 26 сентября по 1 октября 2023 года.

В рамках фестиваля пройдут мировые премьеры ряда фильмов. В программу кинопроекта вошло более 60 кинокартин из 29 стран мира, которые будет оценивать международное жюри.

В своем выступлении на мероприятии заведующий отделом Агентства кино Азербайджанской Республики Рашад Гасымов отметил, что каждый кинофестиваль означает праздник кино.

Было подчеркнуто, что поддержку в проведении Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku оказывают министерство культуры и Агентство кино Азербайджанской Республики.

Директор фестиваля, режиссер Имам Гасанов выразил признательность всем, кто оказал содействие в проведении фестиваля, и объявил фестиваль официально открытым.

Было отмечено, что конкурс фестиваля будет проходить по следующим номинациям - лучший международный полнометражный документальный фильм; лучший международный короткометражный документальный фильм; лучший документальный фильм для детей (DokuKids); DokuDarwin: лучший отечественный документальный фильм (к 125-летию азербайджанского кинематографа), а также в программе DokuBaku будут представлены фильмы, не вошедшие в основной конкурс.

Далее вниманию публики была представлена картина режиссера Марии Ибрагимовой "Век живи: долгожители Лерика". До показа Ибрагимова подчеркнула, что это ее первый фильм, снятый в Азербайджане.

"Счастлива наконец поделиться этой работой с аудиторией, очень признательна организаторам фестиваля за предоставленную возможность представить свой фильм", - сказала она.

"Век живи: долгожители Лерика" - это история об уникальном месте не только по меркам Азербайджана, но и всего мира. Для жителей Лерикского района нет ничего необычного в том, что их соседи живут по сто лет, ведь их земляк - известный на весь мир долгожитель Ширали Баба Муслимов.

Информационная поддержка фестиваля – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Состоялось открытие Международного кинофестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости