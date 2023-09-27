"С любовью к Баку" – творческий вечер с Фуадом Ахундовым

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 29 октября в 20:00 состоится творческий вечер известного телеведущего, лингвиста, историка, гида Фуада Ахундова под названием "С любовью к Баку", посвященный его юбилею, сообщает Trend Life.

Фуад Ахундов не только большой знаток истории, но и прекрасный рассказчик. Он увлеченный своей работой исследователь, который не нуждается в особом представлении. Неповторимый стиль, манера, в которой Фуад Ахундов излагает плоды своих исследований, очаровывают слушателей.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/fuad-axundov-55/94243

Телефон для справок: (051) 303 35 40

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