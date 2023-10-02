Азербайджанские кинематографисты заняли первое место на конкурсе Ташкентского международного кинофестиваля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодые азербайджанские кинематографисты, студенты Государственного университета культуры и искусств – режиссер Ширин Ахмедов и оператор Юсиф Гасымлы заняли первое место на международном молодежном конкурсе короткометражных фильмов "Кино за пять дней", сообщает Trend Life.

Конкурс "Кино за пять дней" проведен в рамках XV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит в Узбекистане с 29 сентября по 3 октября. В кинофестивале участвуют более 500 кинематографистов из 52 стран мира.

На конкурсе "Кино за пять дней" кинематографисты из Азербайджана заняли первое место, им были вручены памятные призы, а также денежная премия в размере 3 тысяч долларов США (5 100 манатов).

"В конкурсе "Кино за пять дней" приняли участие молодые кинематографисты из стран СНГ. По его условиям, участники должны были снять за пять дней собственные короткометражные фильмы. Мы создали фильм под названием "Сто шагов". Нашей локацией стал город Шахрисабз", - рассказал Trend Life режиссер Ширин Ахмедов, добавив, что второе место на конкурсе заняли молодые кинематографисты из Кыргызстана, а третье – из России.

Фильм "Сто шагов" повествует о дедушке, заботящимся о слепом внуке. Он чувствует, что приближается его смерть, поэтому заставляет внука ходить пешком. Сделав 30, 80, 100 шагов можно запомнить место, и свободно передвигаться. Внук же не осознает, зачем это нужно дедушке, и между ними возникает недопонимание.

Международный конкурс "Кино за 5 дней" стал отличной возможностью для начинающих свой путь специалистов заявить о себе. Среди задач конкурса - расширение международного сотрудничества и культурных связей, выявление и поддержка молодых кинематографистов, создания условий для них и т.д. Участники конкурса сняли короткометражные фильмы в разных городах республики.