Я здесь, Всевышний! Герой Карабахской войны очнулся после комы... (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers в Баку состоялась премьера полнометражного художественного фильма “Mən buradayam, İlahi” (Я здесь, Всевышний!), сообщает Trend Life.

Фильм основан на реальных событиях и повествует о герое второй Карабахской – Победоносной 44-дневной Отечественной войне Азербайджана. По сюжету, во время одного из боев он получает тяжелое ранение и впадает в кому, а когда спустя три месяца приходит в себя, оказывается, что мать скончалась, а дочь находится в интернате. Ему надо прийти в себя, чтобы не только самому вернуться к обычной жизни, но и вернуть и одному воспитывать дочь. Однако морально-психологические последствия войны и тяжелые следы от пережитого становятся главной проблемой для этого.

Среди зрителей на премьере были семьи шехидов Карабахской войны.

Режиссер фильма – Гулу Аскеров, автор сценария и продюсер – Ниджат Дадашев, оператор – Васиф Велизаде, композитор – Расим Мамедов, продюсер – Гасан Ахундов. В ролях – заслуженные артисты Расим Джафар, Айшад Мамедов, актеры Айгюн Алипанахова, Гюнай Гасан, Лейли Велиева и другие.

Фильм снят CİNEART GROUP при поддержке İctimai TV.