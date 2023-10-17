В Баку пройдет вечер памяти шехидов Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоится "Вечер органной музыки", посвященный памяти шехидов, сообщает Trend Life.

На вечере, художественным руководителем которого является заслуженный деятель искусств, профессор Таира Якубова, выступят лауреаты международных конкурсов Нигяр Мамедова (орган), Шафаг Абдуллаева (орган), Севиндж Мирзали (кяманча), Айдын Алигейдар (орган) и Фидан Рашидова (орган).

В программе прозвучат произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.