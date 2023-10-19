Моя Родина – Азербайджан: эмоции и чувства Лалы Ахмедовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся сольный концерт композитора и пианистки Лалы Ахмедовой под названием "Моя Родина – Азербайджан", сообщает Trend Life.

В программе под управлением дирижера Фирангиз Халиловой выступил Камерный оркестр Vio Cello Сумгайытского музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории (художественные руководители Кенуль Бакирова и Шамс Алиева).

Солисты концерта, лауреаты республиканских и международных конкурсов - Сабина Мехтиева (фортепиано), Талех Расулов (вокал), Руслан Алиев (тар), Камран Теймуров (тар), Турал Гадиров (кяманча) и Чинара Махмудова (вокал) своими выступлениями произвели на публику большое впечатление.

В исполнении музыкантов прозвучали произведения Лалы Ахмедовой, они в полной мере передали эмоции, чувства, идеи, заложенные композитором в сочинения.

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