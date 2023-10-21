Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Азербайджане пройдет музыкально-театральный фестиваль "Zəfər"

Культура Материалы 21 октября 2023 15:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдет музыкально-театральный фестиваль "Zəfər"

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - По случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября, при организации министерства культуры Азербайджана пройдет музыкально-театральный фестиваль "Zəfər", сообщили Trend Life в ведомстве.

Фестиваль пройдет не только в Баку, но и продолжится циклом мероприятий в ряде учреждений культуры городов Гянджа и Сумгайыт, Исмаиллинского, Билясуварского, Сабирабадского и Хачмазского районов.

В рамках фестиваля, который пройдет с 22 октября по 8 ноября, предусмотрены программы с участием художественных коллективов и солистов, концерт, на котором прозвучат симфонические произведения азербайджанских композиторов и вокально-хоровые номера, посвященные исторической Победе Азербайджана, спектакли, вечер мугама и т.д.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости