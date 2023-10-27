Марк Дробинский выступит в Баку в честь основоположника виолончельной школы в Азербайджане Сабира Алиева

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 10 ноября в 19:00 состоится концерт, посвященный 95-летию народного артиста Азербайджана, основоположнику виолончельной школы в Азербайджане Сабиру Алиеву (1928-1983), сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижера, лауреата международных конкурсов Мустафы Мехмандарова выступит известный виолончелист Марк Дробинский (Франция).

В программе прозвучат Увертюра “Эгмонт” Л.В.Бетховена, Концерт № 1 для виолончели с оркестром (a-moll, op.33) К.Сен-Санса, Увертюра из оперы "Дон Жуан" В.А.Моцарта и “Вариации на тему рококо" op.33.

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