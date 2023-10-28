"Жена художника" в Баку: история всемирно известного живописца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Landmark Hotel в Баку в рамках проекта АртВерг состоятся показ и обсуждение фильма "Жена художника", сообщает Trend Life.

Кинолента повествует о датской художнице Мари Трипке, которая вышла замуж за Педера Северина Крёйера - всемирно известного живописца. Они были одной из самых знаменитых семейных пар в стране, вызывая всеобщее восхищение. Известные деятели того времени — политики, аристократы, ученые, писатели, королевские особы мечтали о том, чтобы Крёйер написал их портреты. Для них это было большой честью. И художник за свою работу мог назначить любую цену. А Мари называли самой красивой женщиной Европы.

Однако, отношения супругов складывались тяжело, так как Крёйер страдал от наследственного психического расстройства. Из веселого и радостного человека он в одно мгновение мог превращаться в сумасшедшего монстра. Знакомство со шведским композитором Хуго Альвеном, которого Мари полюбила, казалось ей шагом к спасению.

После показа состоялось обсуждение киноленты, участники мероприятия высказали свое мнение как о самом экраном произведении, так и о творчестве Педера Северина Крёйера, его полотнах, хранящихся в музеях.

Отметим, что организаторы мероприятия - НПО Arts Council Azerbaijan и The Landmark Hotel. Куратор проекта - Ислам Мамедов, модератор - Эльшан Ибрагимов.

В рамках проекта АртВерг проходят показы фильмов, после которых участники мероприятия делятся впечатлениями от просмотра кинокартин, проводят обсуждения, участвуют в дискуссиях.

Зачастую мероприятия проекта АртВерг сопровождаются лекциями, проводимыми иностранными и местными искусствоведами, кинокритиками и т.д.

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