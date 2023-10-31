YARAT провел в Исмаиллинском районе передвижную коллективную выставку "İncə müşahidələr" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT организовало в селе Ивановка Исмаиллинского района передвижную коллективную выставку под названием "İncə müşahidələr" (Деликатные наблюдения), сообщили Trend Life в пресс-службе YARAT.

В экспозицию вошли работы известных и молодых художников Азербайджана - Дадаша Адна, Рашада Бабаева, Мехрин Алили, Надыра Эминова, Эльтурана Мамедова, Рамала Кязыма и Солтана Солтанлы, которые были представлены широкой аудитории в в пространстве "DaMir House of Imagination".

На выставке экспонировались работы, являющиеся частью постоянной коллекции YARAT, а также произведения, любезно предоставленные художниками.

В торжественном открытии выставки приняли участие глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров, заместитель главы ИВ Исмаиллинского района, начальник отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Севиль Ахмедова, начальник Горно-Ширванского регионального управления культуры Сахават Мамедов, председатель Исмаиллинской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Заур Мурадов, начальник Горно-Ширванского регионального управления молодежи и спорта Талех Салехов, руководители различных структур, деятели сфер культуры, образования, представители спорта, молодежи, общественности района.

Гости ознакомились с экспозицией, также их вниманию было представлено музыкальное выступление диджея Mosk19.

Последующие дни проведения коллективной выставки продолжились различными образовательными и общественными программами. В рамках этих последовательных мероприятий были организованы лекция, посвященная теме музейного образования, проведенная сотрудниками YARAT, интерактивная школьная программа "Учись вместе с YARAT", а также мастер-классы художников Рамала Кязыма и Вусали Агаразиевой.

Помимо образовательных мероприятий, были проведены такие общественные программы, как панельная дискуссия с художниками Рамалом Кязымом, Надыром Эминовым и фотографом Эльтаджем Зейналовым, звукотерапия и медитация с Ильхамой Бабаевой, а также музыкальные выступления.

Заключительный день выставки завершился музыкальным концертом коллектива "Ahmedowsky Trio".

В течение пяти дней проведения экспозиции, а также организованных образовательных и общественных программ выставки приняли участие 800 человек, в числе которых представители молодого поколения.

Выставка прошла при поддержке Исполнительной власти Исмаиллинского района и пространства "DaMir House of Imagination".