Фестиваль "Zəfər": в Баку прошел концерт, посвященный Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано в рамках музыкально-театрального фестиваля "Zəfər", который проводится при организации министерства культуры Азербайджана по случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября. Серии мероприятий в рамках фестиваля проходят в Баку и в регионах Азербайджана.

На вечере в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, члены семей шехидов, ветераны 44-дневной Ответственной войны, известные деятели культуры и искусства, представители общественности.

Вначале минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В программе мероприятия выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист Фуад Ибрагимов) под управлением лауреата международных конкурсов, известного дирижера Мустафы Мехмандарова и Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель и главный дирижер – народная артистка Гюльбаджи Иманова). Солисты – народный артист Азер Зейналов (тенор), заслуженный артист – Турал Агасиев (тенор), а также Рауф Мамедзаде (баритон).

Вниманию слушателей были представлены произведение "Бушевало Чёрное море", хор "Чанлибель" и Увертюра к опере "Кёроглу" Узеира Гаджибейли, сочинения "İthaf"(Посвящение) Фаига Суджаддинова, "Qələbə uvertürası" (Увертюра Победа) Дадаша Дадашова, "Zəfər marşı" (Марш Победы) Фирангиз Ализаде, "Şuşanın dağları başı dumanlı" (Вершины гор города Шуша покрыты туманом) Рауфа Алиева, "Ulu torpaq" (Великая земля) Эльдара Мансурова, "Azərbaycan kapriççiosu" (Азербайджанское каприччио) Фикрета Амирова, "Əsgər marşı" (Солдатский марш) и "Zirvə" (Победа) Джаваншира Гулиева.

Музыкальная программа была с большим интересом принята слушателями.

После завершения мероприятия министр культуры Азербайджана Адиль Керимли побеседовал с членами семей шехидов.

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