Фестиваль детского творчества в Азербайджане стал самым крупным проектом за годы независимости (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева прошла пресс-конференция, посвященная итогам Фестиваля детского творчества (UİF), организованного совместно министерством культуры, министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Центром Гейдара Алиева, при генеральном спонсорстве BP Azerbaijan по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На открытии был представлен материал о фестивале, который стартовал в феврале этого года и, пройдя в три этапа, стал самым крупным проектом детского творчества за годы независимости.

Отметим, что, учитывая заботу общенационального лидера Гейдара Алиева о культуре и молодежи, в качестве основных целей фестиваля были обозначены популяризация национальной культуры и искусства, воспитание детей в духе национального патриотизма, уважения к культуре, искусству и национальным традициям, формирование культурного образа жизни.

Начальник отдела медиа и коммуникаций министерства культуры Айнур Керимова отметила, что на фестиваль, который проводится в 22 номинациях (18 индивидуальных и 4 коллективных) в возрастных группах 6-9, 10-13 и 14-17 лет, подали заявки до 27 тысяч участников из всех районов и городов республики, в том числе из Нахчыванской Автономной Республики.

Первый этап фестиваля, организованный в профессиональных и любительских категориях, проходил с апреля по июнь в 122 учреждениях по всей республике, а второй - с июля по август. Финальный этап фестиваля прошел с 1 по 9 сентября в Баку в шести учреждениях культуры - Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Государственном академическом национальном драматическом театре, Международном центре мугама, Национальном музее ковра, Государственном академическом музыкальном театре и Государственной детской филармонии. В состав жюри фестиваля было привлечено более 2 500 экспертов (по три человека в каждой номинации). На фестивале работало 320 координаторов и 250 системных администраторов.

Целью фестиваля было выявление талантливых детей и молодежи в каждом регионе страны. Основными задачами фестиваля являются пробуждение интереса детей к различным направлениям культуры, эффективное проведение внешкольного времени, воспитание у них художественно-эстетического вкуса, выявление новых талантов, обеспечение активности работников сферы искусства в регионах, развитие творческих способностей одаренных детей.

Также в рамках фестиваля 5 мая в средней школе села Агалы (освобожденное от оккупации село, заново построенное на основе концепции "умное село") Зангиланского района было организовано мероприятие, где выступили 20 детей региона по номинациям - певческое искусство, исполнение на азербайджанских народных инструментах (тар), фортепиано и художественное чтение.

7 июля на территории Гейгельского национального парка был организован Детский летний лагерь для 60 юных талантов учебных заведений городов Гянджа и Нафталан, Дашкесанского, Геранбойского, Гейгельского и Самухского районов (входят в Региональное управление культуры Гянджа-Дашкесанского региона), прошедших квалификацию во второй этап в номинациях народные инструменты, живопись, художественное чтение, певческое искусство, ашугское искусство, сольный национальный танец.

26-27 августа в рамках мероприятий, посвященных первому Дню города Лачин, на территории бульвара (на берегу реки Хакари) был проведен летний лагерь фестиваля с участием около 60 детей, которые прошли в финал фестиваля.

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