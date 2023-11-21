В Азербайджане создан экспертный совет по оценке содержания кинематографических, цифровых и аудиовизуальных произведений (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерством культуры Азербайджана создан экспертный совет по оценке содержания кинематографических, цифровых и других аудиовизуальных произведений, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В связи с этим 20 ноября в Азербайджанском национальном музее искусств состоялось собрание.

На мероприятии министр культуры Азербайджана Адиль Керимли рассказал о необходимости создания нового экспертного совета.

Было отмечено, что существует необходимость в профессиональном формате оценки произведений кинематографии, цифрового и аудиовизуального контента, то есть сферы не связанной с медиа. Эта деятельность важна и для профессионалов в этой сфере.

Затем было упомянуто, что состав и положение экспертного совета определялись соответствующим решением коллегии министерства.

Целью совета, который будет действовать на общественной основе, является оценка произведений, предназначенных для финансирования со стороны государства, а также кинематографических и других аудиовизуальных произведений (за исключением материалов аудиовизуальных медиа), публично транслируемых в стране, том числе посредством цифровых платформ и информационных ресурсов интернета.

Было подчеркнуто, что совет, срок полномочий которого составляет два года, формируется из специалистов и экспертов в соответствующей области. Собрания будут проводится не реже четырех раз в год (возможен и онлайн-формат). Время заседания определяется большинством голосов участников собрания.

Для организации деятельности экспертного совета создается секретариат.

На питчинге конкурса кинопроектов, объявленного Агентством кино Азербайджанской Республики в июле текущего года, проекты-победители будут определены на основе мнения экспертного совета.

В ходе собрания были заслушаны выступления членов экспертного совета и состоялся обмен мнениями.

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