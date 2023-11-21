Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт в рамках "Года Гейдара Алиева", сообщает Trend Life.

В начале вечера музыковед и композитор Рюзгяр Ахмедзаде проинформировала гостей мероприятия о произведениях, вошедших в концертную программу. Было рассказано о композиторском стиле, глубоких идеях, заложенных в сочинениях авторами.

Далее в исполнении Азербайджанского государственного струнного квартета и Камерного хора "Şəms Qəmər" прозвучали произведения азербайджанских композиторов.

Высокий профессионализм исполнителей вызвал восторг слушателей в зале. Публика очень тепло приняла все произведения концертной программы.

Отметим, что концерт был проведен при поддержке министерства культуры Азербайджана, Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Фонда молодежи Азербайджана.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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