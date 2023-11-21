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Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)

Культура Материалы 21 ноября 2023 18:30 (UTC +04:00)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт в рамках "Года Гейдара Алиева", сообщает Trend Life.

В начале вечера музыковед и композитор Рюзгяр Ахмедзаде проинформировала гостей мероприятия о произведениях, вошедших в концертную программу. Было рассказано о композиторском стиле, глубоких идеях, заложенных в сочинениях авторами.

Далее в исполнении Азербайджанского государственного струнного квартета и Камерного хора "Şəms Qəmər" прозвучали произведения азербайджанских композиторов.

Высокий профессионализм исполнителей вызвал восторг слушателей в зале. Публика очень тепло приняла все произведения концертной программы.

Отметим, что концерт был проведен при поддержке министерства культуры Азербайджана, Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Фонда молодежи Азербайджана.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
Выступление "Şəms Qəmər" вызвало восторг бакинской публики (ФОТО)
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