Азербайджанский дирижер вошел в состав жюри престижного международного конкурса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев вошел в состав жюри XI Международного конкурса дирижеров имени Гжегожа Фительберга, который прошел в Польше. Об этом Trend Life сообщил сам дирижер.

XI Международный конкурс дирижеров имени Г. Фительберга прошел в польском городе Катовице. Конкурс, названый именем легендарного польского дирижера, основателя Национального симфонического оркестра Польского радио, проводится с 1979 года и стал одной из самых престижных площадок для начинающих дирижеров во всем мире.

XI по счету конкурс был приурочен к 70-летней годовщине со дня кончины Гжегожа Фительберга (1879-1953). Конкурс проходил при поддержке ведущих культурных учреждений Польши и Силезской филармонии.

По случаю проведения конкурса в Польшу приехала мировая оперная звезда Соня Йончева (сопрано), которая выступила на торжественном открытии мероприятия. По приглашению организаторов в жюри конкурса вошли известные дирижеры и продюсеры. Среди них и представитель Азербайджана - заслуженный артист, известный дирижер Эйюб Гулиев.

По решению жюри I место на конкурсе занял дирижер Джонг-Джи Йин (Китай), II место - Сергей Симаков (Германия), III место - Михаил Меринг (Израиль). Победителям вручили денежные награды, а также памятные призы - золотую, серебряную и бронзовую дирижерские палочки.

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