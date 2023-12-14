Ему было всего 23 года… Hайдите себе нового Зарифа, мой путь окончен (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный памяти талантливого тариста Зарифа Гаибова, сообщает Trend Life. Ему было всего 23 года.

Зариф Гаибов родился 4 февраля 1920 года в Гяндже. Его отец Исмаил-бек был известным просветителем, а мать Фируза-ханум - учительницей. Почувствовав музыкальные способности сына, Исмаил-бек по совету своего близкого друга, великого композитора Узеира Гаджибейли отдал 9-летнего Зарифа в Гянджинскую музыкальную школу по классу тара. Первым его учителем стал Хамза Алиев. Затем по инициативе Узеира Гаджибейли он был принят в Бакинский музыкальный техникум, где стал одним из любимых учеников выдающихся композиторов Саида Рустамова и Ахмеда Бакиханова.

Народный артист Ахмед Бакиханов вспоминал: "Нежные пальцы Зарифа, казалось, были рождены для игры на таре. Зариф был прилежным учеником, он блестяще играл на таре, прекрасно исполнял любые мугамы. Особенно восхищало его исполнение мугама "Шур" на желтых струнах его тара. Из всех своих учеников, я получал большее удовольствие от исполнения им этой композиции"

Вскоре Зариф прославился в Баку как талантливый тарист, выступал в Государственной филармонии, по радио с концертным репертуаром, состоящим из классических произведений и мугамов. Он знал наизусть уникальные особенности и характер каждого мугама. Благодаря этим качествам его приняли в Азербайджанский театр оперы и балета имени М.Ф.Ахундова, где он выступал в симфоническом оркестре. В 1938 году он принимал участие в декаде Азербайджанской литературы и искусства в Москве, а в 1939 году был в числе музыкантов, представлявших республику на первом Всесоюзном смотре исполнителей на народных инструментах в Москве. Исполнив "Шур" и "Лезгинку" он был признан одним их лучших в СССР. В 1940 году Зариф Гаибов стал солистом Гянджинской филармонии, где также создал свой оркестр.

У Зарифа Гаибова было много планов, связанных с творчеством. Жаль, им не суждено было сбыться. 14 декабря 1943 года он заболел и скончался в Гяндже. Ему было всего лишь 23 года. За несколько дней до кончины к нему пришли его друг Фикрет Амиров (будущий великий композитор), который был младше него на два года, учитель Хамза Алиев и друг Мухаммед, с которыми он попрощался со словами: "Hайдите себе нового Зарифа…Мой путь окончен".

Фикрет Амиров вспоминал: "Я видел и слушал многих таристов, но Зариф был необыкновенен и неповторим своим элегантным исполнением на желтых струнах тара. Зариф в искусстве и творческом мышлении был таким же нежным, как и его имя (ред. Зариф переводится с азербайджанского – нежный). Воспоминания о нем всегда сопровождаются его исполнением мугама "Шур", он был мастером этого произведения, оставив свой след в национальной музыке".

Выступивший на вечере директор МЦМ, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде рассказал, что в 2010 году ему подарили тар, на котором, как оказалось, играл Зариф Гаибов. Народные артисты, таристы Рамиз Гулиев и Вамиг Мамедалиев отметили роль Зарифа Гаибова в музыкальной истории страны. Заместитель директора Дома звукозаписи Азербайджанского телевидения и радио, тарист Шахин Вердиев поделился своими исследованиями о творческом пути Зарифа Гаибова. От имени семьи племянник Зарифа Гаибова Исмаил Гаибов выразил признательность за организацию вечера.

Гостям был представлен видеоматериал о жизни и творчестве тариста, подготовленный Детской музыкальной школой № 5 города Гянджа имени Зарифа Гаибова, состоялся концерт молодых исполнителей мугама и солистов МЦМ.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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