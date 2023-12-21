"Лавина" из страхов и табу – Сумгайытский театр готовится к премьере (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сумгайытском государственном драматическом театре прошел очный смотр спектакля по произведению драматурга Тунджера Джюдженоглу "Uçqun" (Лавина), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик спектакля – Васиф Мамедов, художник-постановщик – Низами Дадашов, над музыкальным оформлением работал доктор философии по искусствоведению Тельман Ганиев.

Герои постановки через преодоление страхов, табу и старых устоев обнаруживают в себе силы для борьбы за собственное счастье.

После показа состоялось обсуждение спектакля. Своим мнением поделились исполняющий обязанности директора театра, заслуженный артист Видади Мамедов, главный режиссер, народный артист Фирудин Магеррамов, а также члены художественного совета и творческого коллектива.

В заключение было принято решение провести премьеру постановки в январе.

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