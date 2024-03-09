Кто убийца? Однажды вечером в Баку - криминальная история с участием 8 женщин (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась премьера спектакля "Восемь любящих женщин", поставленного Раулей Турккан по одноименной пьесе французского писателя Робера Тома, сообщает Trend Life. Премьера стала подарком творческого коллектива на Международный женский день - 8 Марта. А те, кто не смог посетить премьеру, могут посмотреть спектакль сегодня.

Это семейная драма и детективная история о том, как дамы трех поколений и их домочадцы ведут самостоятельное расследование убийства главы семьи, которого находят с ножом в спине. Все это происходит в канун Рождества во французской глубинке, где идет сильный снег, дом занесло, заперты ворота, высокая стена, через которую невозможно перебраться, отравленные собаки, перерезанный телефонный провод и даже невозможно вызвать полицию. И тогда 8 женщин, близких хозяину дома (жена, две дочери, сестра, жена сестры, свекровь, управляющая и горничная), начинают свое расследование. Каждая под подозрением, и в этот момент начинают открываться страшные семейные тайны. Зритель погружается в водоворот невысказанного, лжи и интриг, а героини сталкиваются с нетривиальной задачей — найти убийцу отца семейства. И вот некогда прекрасные, милые дамы готовы, как это часто бывает в критических ситуациях, "заклевать" друг друга до смерти, разрушая идиллию дружной и благополучной семьи. Убийца — одна из них…

Премьера была встречена овациями и цветами зрителей.

В ролях - народная артистка Азербайджана Людмила Духовная (Бабушка, Свекровь), заслуженные артисты - Инна Имранова (Габи), Хаджар Агаева (Огюстина), Милана Соколенко (Пьеретта), артисты театра - Сабина Асим (Сюзон), Самира Рустамова (Катрин), Айлин Турккан, Румия Агаева (Мадам Шанель), Тамилла Абуталыбова (Луиза).

Режиссер-постановщик спектакля - Рауля Турккан, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, над музыкальным оформлением работал заслуженный работник культуры Владимир Неверов, над хореографией - заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Рзаева, художник по свету - Керим Аскеров, ассистент режиссера - Юлия Лимарева.

Фото – Вугар Иманов.

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