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С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)

Культура Материалы 16 марта 2024 18:00 (UTC +04:00)
С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - С Базельского джаз-клуба BirdsEye Jazz Club, считающегося среди экспертов одним из лучших клубов в Европе, началось турне по Швейцарии и Германии трио лауреата международных конкурсов, пианиста и композитора, заслуженного артиста Азербайджана Исфара Сарабского. Оно организовано при поддержке объединения "Друзья Азербайджана" (Швейцария), сообщила Trend Life председатель объединения Арзу Алиева-Бодмер.

В рамках турне до конца марта пройдут выступления в Швабии, Вольфсбурге и Берлине. Турне завершится выпуском нового альбома под мировым лейблом Warner Music Group. Напомним, что предыдущий альбом Planet также был записан в сотрудничестве с Warner Music Group.

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С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)
С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)
С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)
С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)
С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)
С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)
С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)
С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)
С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)
С Базеля началось турне трио Исфара Сарабского по Швейцарии и Германии (ФОТО)
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